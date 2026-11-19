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Найдорожча оренда серед умовно безпечніших міст України — в Ужгороді. Медіанна вартість однокімнатної квартири там становить 31,5 тис. грн на місяць.

У Чернівцях оренда коштує 27 тис. грн, в Івано-Франківську — 25 тис. грн, у Львові — 22,5 тис. грн, а у Вінниці — 22 тис. грн.

Водночас у Чернівцях оренда забирає 120% медіанної зарплати, а в Ужгороді — 105%. Тобто в цих містах вартість житла перевищує типовий місячний заробіток.

Найменше на оренду витрачають у Рівному — 53% зарплати, Черкасах — 54% та Хмельницькому — 65%. Там однокімнатні квартири коштують 13–16 тис. грн на місяць.

Джерело: DIM.RIA

Ринок оренди житла на заході України входить у холодний сезон із високим попитом і зростанням цін. Найпомітніше це проявляється в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, де пропозиція не встигає за кількістю охочих орендувати житло.

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