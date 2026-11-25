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У Чернівцях 28-річного чоловіка обвинувачують у вбивстві 79-річної жінки, пограбуванні її будинку та підпалі оселі, щоб приховати злочин. Обвинувальний акт уже передали до суду.

За даними слідства, чоловік орендував у пенсіонерки літню кухню, розташовану на подвір’ї її домоволодіння. 3 червня 2026 року між орендарем і власницею виникла сварка через оплату житла.

Під час конфлікту чоловік нібито вирішив убити жінку, щоб повернути гроші, які раніше заплатив за оренду. Він завдав їй численних тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 79-річна жінка померла.

Після цього, як встановило слідство, орендар обшукав будинок і забрав майно загиблої. Зокрема, близько 6 тисяч гривень, золоту каблучку та мобільний телефон.

Щоб приховати вбивство, чоловік підпалив будинок і літню кухню, після чого втік. Правоохоронці викрили та затримали підозрюваного.

Дії 28-річного чоловіка кваліфікували як умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) та умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі міста Чернівці.

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