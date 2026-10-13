У Чернівцях судитимуть ексчиновницю за незаконну реєстрацію нерухомості

0:00 / 0:00

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої державної реєстраторки, якій інкримінують несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За даними слідства, у 2020 році обвинувачена без законних підстав зареєструвала право власності на об’єкт незавершеного будівництва в Чернівцях на ділянці, переданій раніше підприємству лише під літній майданчик.

Це дозволило компанії оформити оренду комунальної землі в обхід обов'язкових аукціонних процедур. Крім того, посадовиця незаконно оформила право власності на нежитлову будівлю замість тимчасової споруди (кіоску), що дало змогу приватним особам користуватися комунальним майном без належних підстав. Обвинуваченій загрожує до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Чернівецька окружна прокуратура.

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких звинувачують у розтраті близько 14,5 млн грн ($350 тис.) бюджетних коштів під час закупівлі загороджень для інженерних споруд у Запорізькій області.

У Києві перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом’янської РДА через закупівлю електроенергії для закладів освіти зі збитками на понад 5,4 мільйона гривень. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Читай нас у