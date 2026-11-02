У Чернівцях Tesla на швидкості врізалася в зупинку з людьми

У Чернівцях автомобіль Tesla на швидкості врізався в дерево, а потім протаранив зупинку громадського транспорту. Аварія сталася 1 листопада близько полудня на вулиці Небесної Сотні. У момент зіткнення біля зупинки перебували двоє чоловіків, але вони встигли відбігти й не потрапили під удар.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 1 листопада, близько 12:00. Як розповіла речниця патрульної поліції Чернівецької області Віта Криворучко, водій спочатку врізався в дерево, а після цього автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.

За попередньою інформацією поліції, чоловік не стежив за дорожньою ситуацією, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. «Водій автомобіля Tesla не був уважним та не стежив за дорожньою ситуацією. Він не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого спочатку допустив зіткнення з деревом, а згодом із автобусною зупинкою», — повідомила Віта Криворучко.

Двоє чоловіків встигли відбігти

На момент аварії біля зупинки перебували двоє чоловіків. Коли автомобіль почав рухатися в їхній бік, вони встигли швидко відбігти. За наявною інформацією, чоловіки не постраждали.

Обставини ДТП зафіксували патрульні. На водія Tesla склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Яке покарання загрожує водієві

За таке порушення водієві загрожує штраф у розмірі 850 грн або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Остаточне рішення про покарання ухвалює суд. Наразі відомо, що внаслідок аварії пошкоджено дерево та зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих у повідомленні поліції, на яке посилаються ЗМІ, не наведено. Про це повідомило видання «Молодий буковинець».

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