У Чернівцях встановили рекорд України після забігу військових однієї бригади

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На стадіоні «Буковина» в Чернівцях відбувся наймасовіший забіг військовослужбовців однієї бригади, який зафіксували як рекорд України. До заходу долучилися військові та ветерани 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

У ньому взяли участь 122 військових, які подолали дистанцію у три кілометри. Забіг став рекордним за кількістю учасників бойових дій з однієї військової частини на цій дистанції. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.

«Зафіксовано рекорд України - наймасовіший забіг учасників бойових дій з однієї військової частини на дистанцію три кілометри. Кожен біг своїм темпом. Але всі подолали дистанцію, незважаючи на дощову погоду», - розповів Укрінформу експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Серед учасників був і 57-річний Володимир Тютюнник із позивним Ракета. Він служить у війську ще з 2015 року, брав участь в АТО та ООС і нині продовжує військову службу.

«Під час забігу я думав про мир і спокій в Україні. В якийсь момент втомився і перейшов на крок. Але побратими гукнули: «Ракето, вперед!» - і я знову рвонув», - зазначив військовий.

Також у заході брали участь вісім військовослужбовиць. Військова 82 бригади Тетяна каже, що такі заходи - це не лише спорт, а й можливість побачити побратимів і посестер поза прифронтовими територіями, поспілкуватися, підтримати одне одного.

Після забігу учасникам вручили медалі, а під час урочистої частини оголосили про встановлення рекорду України.

Джерело: Укрінформ

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