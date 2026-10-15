У Чорнобилі вдень помітили лисицю, науковці пояснили рідкісну поведінку тварини

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У Чорнобилі вдень помітили лисицю, що, за словами науковців, є рідкісним явищем. Тим часом із наближенням зими у тварини відростає густіше хутро, яке допоможе їй пережити морози.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику вдень вдалося зафіксувати лисицю. Такі спостереження трапляються нечасто, адже тварина активніша в сутінках і вночі.

«Поки ліс поступово змінює кольори, у лисиці вистачає турбот. Осінь для неї — не час милуватися золотим листям, а пора готуватися до холодів. Руда шуба стає густішою й теплішою. З наближенням зими відростає щільніше хутро, яке допоможе пережити морози. А пухнастий хвіст — не просто окраса, а справжня багатофункціональна річ: і для підтримання рівноваги, і для збереження тепла під час відпочинку», — розповіли дослідники.

За словами науковців, полювання для цього хижака не припиняється. Лисиця нишпорить у траві, прислухається до найменшого шереху й вистежує дрібних гризунів. Миші та полівки становлять важливу частину її раціону, а восени в природі ще чимало інших поживних знахідок.

Водночас змінюються й маршрути тварини: лисиця досліджує знайомі стежки, перевіряє свою територію та шукає їжу.

«Вона переважно активна в сутінках і вночі, тож побачити її вдень — нечаста, але цілком можлива пригода», — додали науковці.

Джерело: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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