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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала вовка, який пересувався лісом без зграї. Дослідники припускають, що тварина може бути одинаком або вирушила на полювання, щоб прогодувати родину.

Про це повідомили фахівці заповідника, оприлюднивши кадр із фотопастки.

За словами дослідників, не всі вовки живуть у зграях — деякі ведуть самітницький спосіб життя. Водночас зафіксована тварина може бути батьком, який шукає їжу для вовчиці та вовченят.

У заповіднику пояснили, що восени молоді вовки поступово долучаються до кочового життя зграї та вчаться полювати. Вони тренуються переслідувати здобич, досліджують територію й дедалі більше часу проводять із дорослими особинами.

У цей період вовки також готуються до зими: набирають фізичну форму, відрощують густий підшерсток і навчають молодняк навичок, необхідних для виживання в холодну пору року. Через скорочення світлового дня їхня активність частіше припадає на сутінки та ніч.

Джерело: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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