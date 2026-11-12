У Чорнобильському заповіднику помітили найбільшу сову України, занесену до Червоної книги

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного пугача — найбільшу сову України, яка перебуває під охороною держави. Цей нічний хижак занесений до Червоної книги України та відіграє важливу роль у природному балансі екосистем.

Про появу птаха повідомили представники заповідника 12 листопада. За їхніми словами, пугач добре пристосований до полювання за слабкого освітлення. Він має великі очі, гострий слух і лицевий диск, який допомагає вловлювати звуки.

Особливу роль відіграє будова махового пір’я: завдяки їй птах може орієнтуватися в темряві та літати майже безшумно.

Основу раціону пугача становлять дрібні ссавці та птахи. Полює він переважно в сутінках і вночі, допомагаючи регулювати чисельність інших тварин.

У заповіднику наголошують, що присутність цього виду свідчить про важливість збереження природного біорізноманіття. Одним із пріоритетних завдань фахівців залишається охорона місць гніздування пугачів.

Джерело: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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