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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили сичика-горобця — найменшу сову в Україні. Його вага не перевищує 80 грамів.

На відміну від більшості сов, цей птах активний не лише вночі, а й удень — полює від ранку до вечірніх сутінків. Його здобиччю стають дрібні гризуни та невеликі птахи.

Якщо сичик з'являється на видноті або подає голос, інші птахи можуть збиратися у зграї та переслідувати його. Тому він полює із засідки й намагається залишатися непомітним.

Гнізда сичик облаштовує в дуплах, залишених дятлами, а перед зимою робить запаси їжі, ховаючи там дрібних птахів і ссавців, зокрема мишей та полівок.

Попри невеликі розміри, сичик-горобець має спокійний характер. Це осілий вид, хоча молоді птахи можуть кочувати на південь.

Джерело: Чорнобильський заповідник

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