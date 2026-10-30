У Чорнобильському заповіднику виявили гриб, який допомагає відновлювати ліси після пожеж

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували піронему — незвичайний гриб, який з’являється на згарищах і бере участь у відновленні лісових екосистем. На відміну від більшості знайомих грибів, він не має ніжки та шапинки, а його плодові тіла нагадують маленькі яскраві чашечки.

Після пожежі ліс часто має вигляд мертвої території: дерева обвуглені, рослинність знищена, а земля вкрита попелом. Проте навіть за таких умов природні процеси відновлення поступово запускаються.

Одними з перших організмів, які можуть з’являтися на згарищах, є гриби піронеми. Цей вид пристосований до життя в умовах, що виникають після пожеж.

Для піронеми вогонь є не лише руйнівним чинником, а й умовою, яка сприяє її розвитку. Її спори здатні витримувати несприятливі умови, а тепло та зміни хімічного складу ґрунту після горіння створюють сприятливе середовище для проростання.

Піронема суттєво відрізняється від звичних грибів із ніжкою та шапинкою. Її плодові тіла невеликі, чашоподібні, рожевого, помаранчевого або червонувато-оранжевого кольору.

У заповіднику пояснили, що ці гриби можуть зростатися між собою та утворювати на обгорілому ґрунті суцільні плями або кіркоподібні скупчення.

«Піронема не схожа на звичні нам гриби з ніжкою та шапинкою. Її плодові тіла крихітні, чашоподібні, рожеві, помаранчеві або червонувато-оранжеві. Вони можуть зростатися між собою, утворюючи на обгорілому ґрунті суцільні плями або кіркоподібні скупчення. На тлі чорного вугілля така яскрава барва особливо помітна», — зазначають дослідники.

Фахівці наголошують, що відновлення лісу починається задовго до появи перших зелених паростків. Його ранні ознаки іноді можна помітити просто під ногами — на землі, яка ще зберігає сліди пожежі.

Поява піронеми на згарищі є одним із прикладів того, як природа поступово відновлюється навіть після значних руйнувань.

Про це розповіли фахівці заповідника.

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