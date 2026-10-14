У Чорнобильському заповіднику виявили рідкісні види риб із Червоної книги України

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці зафіксували рідкісні види риб, занесені до Червоної книги України. Серед них — в’язь та йорж-носар. Дослідження проводили на річках Прип’ять та Уж.

Науковці зібрали дослідницькі матеріали та оцінили біорізноманіття на контрольних ділянках двох річок. Також вони отримали дані про розміри та вагу представників різних видів риб.

«Науковці Чорнобильського заповідника здійснили збір дослідницького матеріалу, оцінили біорізноманіття на контрольних ділянках річок Прип’ять та Уж, а також зібрали дані про розмірні та вагові показники популяцій плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки», — розповіли фахівці.

Серед цікавих знахідок попередніх досліджень — в’язь та йорж-носар, занесені до Червоної книги України.

Окрім виявлення рідкісних видів, дослідники вивчають популяції поширених риб, зокрема плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки.

Такі дослідження дають змогу відстежувати стан іхтіофауни та накопичувати дані про біорізноманіття водойм Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Отримані результати допомагають науковцям оцінювати видовий склад риб у річках Прип’ять та Уж і спостерігати за змінами у водних екосистемах.

Про це повідомили фахівці Чорнобильського заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику у вересні можна було зустріти багато вужів. Змії залишають свої схованки, щоб погрітися на сонці, пополювати та набратися сил перед настанням холодів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали здичавілих корів, які оселилися на території колишньої ферми. Як розповіли представники заповідника, тварини вільно пересуваються його територією, самостійно знаходять їжу та воду, тримаються разом і самі обирають місця для відпочинку.

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