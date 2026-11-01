У чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла

0:00 / 0:00

У Броварському, Вишгородському, Бучанському та Бориспільському районах Київської області 1 листопада за рішенням Укренерго запроваджені екстрені відключення світла.

«Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. В інших районах діють стабілізаційні відключення», – повідомили у ДТЕК.

Абонентів, у яких електроенергія наразі є, закликають споживати її свідомо й ощадливо.

Про це компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомила у Фейсбуці.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електрики залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.