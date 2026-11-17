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Правоохоронці викрили директора комунального підприємства «Волинський обласний центр служби крові» Юрія Кременця на вимаганні хабарів у підлеглих.

За даними слідства, посадовець зобов'язав працівників повертати йому частину нарахованих премій за серпень і вересень 2026 року, погрожуючи у разі відмови повністю позбавити їх додаткових виплат у майбутньому. Упродовж серпня–жовтня правоохоронці задокументували факти одержання зловмисником 250 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання керівника підприємства слідчі виявили та вилучили великі суми готівки в різній валюті: 210 тисяч доларів США, 240 тисяч євро та 850 тисяч гривень, що в сукупності становить понад 22 мільйони гривень. За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на вилучені кошти.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням), що передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 грн та відсторонив від займаної посади.

Джерело: СБУ та прокуратура Волинської області.

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