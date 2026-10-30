У дитячій лікарні в Боярці виявили порушення після скарг батьків на умови лікування

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У Київській обласній дитячій лікарні в Боярці провели службову перевірку після скарг батьків пацієнтів на неналежні умови перебування, бруд і відсутність необхідних ліків. За її результатами в медзакладі виявили порушення стандартів надання медичної допомоги.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації у відповідь на запит «УП. Життя», окремим працівникам лікарні оголосили догани.

Приводом для розголосу став випадок, про який наприкінці жовтня розповів музикант і ветеран Святослав Бойко. Його однорічна донька Катруся потрапила до лікарні в Боярці з опіками після того, як перекинула на себе чайник з окропом.

На місці виявилося, що в закладі немає гарячої води, перев'язочних протиопікових матеріалів, а також ліків – мазів, нурофену чи парацетамолу. Крім того, незадовільними були умови в палаті: приміщення було брудним, а стіни – обдерті.

Батько заявляв, що медики просили господарські товари (пральний порошок, миючий засіб, мочалки, спирт, хлоргексидин і гумові рукавички) або 200 гривень "благодійного внеску". Також дитині довелося довго чекати на огляд і перев'язку, а під час процедури, за його словами, медсестра порізала доньці шкіру ножицями.

У коментарі для "УП. Життя" Святослав розповів, що наразі його донька перебуває у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. Дівчинка продовжує лікування та забезпечена всіма необхідними ліками та медичними виробами.

Що виявили під час моніторингу?

23 жовтня до медзакладу приїхали представники Департаменту охорони здоров'я Київської ОВА та Міністерства охорони здоров'я. Вони оглянули відділення, перевірили медичну документацію, наявність ліків і медичних виробів, а також поспілкувалися з батьками інших пацієнтів і медперсоналом.

Фахівці виявили, що в історії хвороби дівчинки не було документального підтвердження проведення деяких лабораторних досліджень, передбачених стандартом медичної допомоги при опіках. Йдеться про визначення електролітів, біохімічних показників крові, рівня глюкози та загальний аналіз сечі.

Крім того, внутрішній контроль якості медичної допомоги, який лікарня провела 26 жовтня, виявив невідповідність локальному клінічному маршруту пацієнта № 41 щодо проведення біохімічного дослідження крові та загального аналізу сечі.

Водночас у Департаменті наголосили, що наданих документів недостатньо, аби однозначно встановити, скільки саме дитина чекала на первинний огляд лікаря та чи справді їй пошкодили шкіру під час перев'язки.

Також під час моніторингового візиту медсестра, яка оформлювала пацієнтку, підтвердила, що батькам пропонували надати благодійну допомогу – господарськими товарами або грошима в розмірі 200 гривень.

У Департаменті повідомили, що за цим фактом лікарня провела службове розслідування та вжила заходів реагування. Зокрема, 21 жовтня в закладі затвердили положення про благодійну допомогу.

У відповіді також зазначили, що лікарня має затверджений перелік платних медичних послуг і їхню вартість. Для розрахунків за такі послуги в закладі є платіжний термінал і QR-код.

За інформацією лікарні, станом на 23 жовтня в закладі були препарати для знеболення, інфузійної терапії, антисептики, спеціалізовані ранові покриття, протиопікові гелеві пов'язки та інші необхідні медичні вироби.

Під час перевірки в хірургічному відділенні також знайшли дитячі форми знеболювальних препаратів, інфузійні розчини та перев'язувальні матеріали, про відсутність яких повідомляв батько дівчинки.

Однак у Департаменті зауважили: наявність цих засобів під час моніторингового візиту не доводить, що вони були доступні медикам безпосередньо під час лікування дитини 20-21 жовтня.

Під час моніторингу також встановили, що частина приміщень лікарні потребує ремонту та поліпшення умов перебування дітей і дорослих, які за ними доглядають.

У закладі тривають ремонтні роботи, зокрема в частині хірургічного та педіатричного відділень. Через це частину хірургічних ліжок тимчасово перенесли до приміщень педіатричного відділення.

Щодо гарячої води в лікарні повідомили, що її подачу на одну добу припиняли через технічні роботи під час переходу котельні з альтернативного палива на природний газ. Після завершення робіт водопостачання відновили.

Медпрацівникам оголосили догану

26 жовтня відбулося позачергове засідання медичної ради лікарні, на якому розглянули результати службового розслідування та пояснення медичних працівників.

За його підсумками окремих працівників притягнули до дисциплінарної відповідальності – їм оголосили догани. Відповідне рішення затвердили наказом генерального директора лікарні.

Також медична рада рекомендувала запровадити щотижневі адміністративні обходи хірургічного відділення, щоб посилити контроль за якістю допомоги під час стаціонарного лікування.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації у відповідь на запит «УП. Життя».

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