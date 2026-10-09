У «Дії» запустили опцію онлайн-звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях

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У застосунку «Дія» з’явилася можливість онлайн припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях України.

Послуга доступна в розділі «Обрій.Робота» та дає змогу подати відповідну заяву без особистого відвідування установ.

Щоб скористатися послугою, необхідно виконати кілька кроків:

Відкрити застосунок «Дія». Перейти до розділу «Сервіси». Обрати «Обрій.Робота», а потім — «Звільнення з роботи на ТОТ». Перевірити дані про працевлаштування та заповнити заяву. Перевірити внесену інформацію й підписати документ за допомогою «Дія.Підпису».

Подану заяву автоматично опрацьовуватимуть у системі «Обрій» протягом одного робочого дня. Після цього застосунок повідомить користувача про опрацювання документа.

За даними Міністерства економіки та довкілля України, яке посилається на інформацію Державної служби зайнятості, від початку повномасштабної війни із заявами про припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях звернулися 11,7 тисячі громадян.

Запуск онлайн-послуги має спростити процедуру для українців, які через окупацію не можуть повноцінно взаємодіяти зі своїми роботодавцями або оформити припинення трудових відносин у звичайному порядку.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що надалі планують розширювати перелік цифрових можливостей для українців. Зокрема, йдеться про гранти на навчання та допомогу з перекваліфікацією.

«Обрій» — це цифрова екосистема ринку праці України, яку спільно розробляють Міністерство економіки та довкілля України й Міністерство цифрової трансформації. Адміністратором платформи є Державна служба зайнятості.

У червні цього року Мінекономіки спільно з Мінцифри запустили закриту реєстрацію на бета-тестування перших інструментів екосистеми «Обрій». Витрати на розробку та інтеграцію платформи оцінювали в 5–10 мільйонів доларів на поточний і наступний роки.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Раніше у застосунку «Дія» розпочалося пілотне бета-тестування двох послуг, пов’язаних із підтримкою батьків. Йдеться про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати для догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

У застосунку Дія запустили ШІ-агента для отримання документів і оплати штрафів.

Нагадаємо, в «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників.

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