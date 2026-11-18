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У мобільному застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів. Користувачі можуть швидко замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через новий розділ «Ветеран Pro».

Для отримання документа у застосунку необхідно виконати кілька простих кроків:

* перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Ветеран Pro»;

* вибрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів»;

* перевірити автоматично підтягнуті дані та підтвердити згоду на обробку персональної інформації;

* надіслати запит на формування документа.

Після опрацювання запиту готовий документ можна переглянути та завантажити на пристрій. Сформований витяг містить спеціальний QR-код, за допомогою якого за потреби можна перевірити достовірність зазначених у ньому даних.

У разі неможливості скористатися мобільним застосунком, громадяни можуть замовити витяг альтернативними способами — на офіційному порталі «Дія» або звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Послугу розроблено Міністерством у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування Уряду Швеції.

Про це інформує пресслужба Дії.

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