У Дії запустили ще одну нову послугу для ветеранів
У мобільному застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів. Користувачі можуть швидко замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через новий розділ «Ветеран Pro».
Для отримання документа у застосунку необхідно виконати кілька простих кроків:
* перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Ветеран Pro»;
* вибрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів»;
* перевірити автоматично підтягнуті дані та підтвердити згоду на обробку персональної інформації;
* надіслати запит на формування документа.
Після опрацювання запиту готовий документ можна переглянути та завантажити на пристрій. Сформований витяг містить спеціальний QR-код, за допомогою якого за потреби можна перевірити достовірність зазначених у ньому даних.
У разі неможливості скористатися мобільним застосунком, громадяни можуть замовити витяг альтернативними способами — на офіційному порталі «Дія» або звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Послугу розроблено Міністерством у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування Уряду Швеції.
Про це інформує пресслужба Дії.
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