У Дії з’явилася можливість залучити перекладача жестової мови під час онлайн-одруження

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В Україні розширили функціонал сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер люди з порушеннями слуху та/або мовлення можуть безоплатно скористатися послугами перекладача жестової мови безпосередньо під час церемонії одруження.

Нововведення має зробити державну реєстрацію шлюбу доступнішою для людей, яким потрібна додаткова підтримка під час спілкування. Послуга перекладача жестової мови є безоплатною для наречених.

Щоб скористатися нею, під час подання заяви про реєстрацію шлюбу в застосунку «Дія» необхідно поставити відповідну позначку в полі вибору підтримки та вказати тип порушення — слуху та/або мовлення.

Після цього перекладач жестової мови долучиться до онлайн-церемонії та забезпечить комунікацію між нареченими й працівником Цифрового офісу ДРАЦС Міністерства юстиції.

Оновлення впровадили відповідно до постанови Кабінету міністрів від 6 серпня 2026 року №994. Документ передбачає розширення доступності цифрової послуги та можливість залучення перекладача жестової мови під час дистанційної реєстрації шлюбу.

За даними Міністерства юстиції, протягом дев’яти місяців 2026 року в Україні зареєстрували 135 316 шлюбів. Із них 47 306 пар одружилися через застосунок «Дія» — це майже 35% від загальної кількості зареєстрованих шлюбів.

Від початку роботи сервісу у вересні 2024 року можливістю дистанційної реєстрації шлюбу скористалися понад 82 тисячі пар.

У Міністерстві юстиції також планують розширювати можливості цифрової послуги. Зокрема, до кінця 2026 року спільно з «Укрпоштою» передбачено розпочати поетапне впровадження міжнародної доставки свідоцтв про шлюб.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Нагадаємо, в Україні відтепер можна оформити через Дію виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, а також допомогу по догляду за дитиною до одного року.

У застосунку та на порталі «Дія» розробляють нову послугу, яка дозволить онлайн подавати повідомлення про початок будівництва або реконструкції приватних, садових та дачних будинків до двох поверхів (без урахування мансарди), а також гаражів і господарських споруд.

У застосунку Дія запустили ШІ-агента для отримання документів і оплати штрафів.

Нагадаємо, в «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників.

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