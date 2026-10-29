У Дніпрі 30 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими від російських атак

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Днем жалоби оголошено 30 жовтня у Дніпрі для вшанування пам'яті загиблих 29 жовтня внаслідок атаки безпілотником по вокзалу, а також вшанування пам'яті всіх жертв російських атак у жовтні.

Відповідне розпорядження видав Дніпровський міський голова Борис Філатов. Жертвою ранкового удару рф по залізничному вокзалу стали 14 людей, ще дев'ять людей загинули від ворожих атак протягом останнього місяця. У міських лікарнях нині перебувають поранені після важких операцій.

Згідно з розпорядженням, у день трауру в Дніпрі будуть приспущені прапори, а підприємствам і установам рекомендовано долучитись до вшанування пам'яті та вивісити на будівлях державні прапори з чорними стрічками.

Російські війська завдали прицільного удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу. Ворожий дрон влучив безпосередньо в одну з платформ, де перебував приміський електропотяг № 866 Дніпро — Запоріжжя та стояли люди. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, чимало з них у важкому стані.

Джерело: Дніпровський міський голова Борис Філатов.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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