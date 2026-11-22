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У Дніпрі через аварійне відключення електроенергії тимчасово призупинили рух поїздів метрополітену, а також усіх трамвайних і тролейбусних маршрутів. При цьому станції міської підземки продовжують працювати як укриття.

Як уточнили у міській раді, робота наземного електротранспорту буде призупинена до повної стабілізації напруги на тягових підстанціях, які живлять контактну мережу. Крім того, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ворожих атак окупанти знищили у місті 18 тролейбусів.

Джерело: Дніпровська міська рада та міський голова Дніпра Борис Філатов.

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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