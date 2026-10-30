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У Дніпрі колишню посадовицю міграційної служби засудили до п’яти років позбавлення волі за організацію схеми прискореного оформлення паспортів за гроші. Її вину в суді довели прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста.

За матеріалами справи, у 2018 році жінка обіймала посаду начальниці одного з районних відділів Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області. Тоді вона разом зі знайомим організувала незаконну схему отримання неправомірної вигоди за швидше оформлення документів.

Її спільник розміщував на платформі OLX оголошення із пропозиціями допомогти прискорити оформлення паспортів громадянина України, закордонних паспортів та інших документів. Колишня посадовиця, використовуючи службове становище, забезпечувала їх видачу в обхід звичайних строків.

Вартість «послуги» становила 200 доларів США.

Під час отримання коштів засуджену було викрито та за клопотанням прокурора відсторонено від посади.

Окремо встановлено факт службового підроблення: посадовиця внесла недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу підлеглої, яка отримувала заробітну плату за період фактичної відсутності на роботі.

У 2022 році судовий розгляд справи було призупинено у зв’язку з виїздом підсудної за кордон та оголошенням її в розшук. У 2024 році вона добровільно повернулась з-за кордону, після чого суд поновив розгляд справи.

27 жовтня 2026 року суд визнав її винною у службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, їй заборонено протягом 3 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків в органах державної влади.

Наразі триває строк апеляційного оскарження вироку. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

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