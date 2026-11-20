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Увечері 18 листопада 2026 року в центральній частині Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Національної гвардії України. Унаслідок аварії загинула жінка, ще одну пасажирку доправили до лікарні.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування обставин ДТП.

За попередніми даними, військовослужбовець Національної гвардії України за кермом авто виїхав за межі проїзної частини та врізався в електроопору. Унаслідок зіткнення одна з пасажирок загинула, інша дістала травми та була доставлена до лікарні. Водій не постраждав. Попереднє освідування показало, що він був тверезим.

Зазначається, що працівники ДБР прибули на місце аварії та провели першочергові слідчі дії. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП.

Розпочато кримінальне провадження

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Працівники ДБР розслідують обставини ДТП.

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