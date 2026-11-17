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Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному жителю Дніпра, який у середмісті збив на пішохідному переході жінку та її малолітню дитину, перебуваючи за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Аварія сталася увечері 16 листопада 2026 року. За даними слідства, водій легковика Jaguar наїхав на 28-річну жінку та її 6-річну доньку, які перетинали проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Після зіткнення некерована автівка виїхала за межі дороги та врізалася в огорожу.

Унаслідок ДТП мати отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а дитина — легкі травми. Проведений тест на стан сп'яніння показав, що рівень алкоголю в крові водія становив 2,31 проміле.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Джерело: Дніпровська облпрокуратура.

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