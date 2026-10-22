У Дніпрі суд оштрафував двох чоловіків за вплив на складання іспиту на права

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Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра визнав Олександра Батріна та спеціаліста територіального сервісного центру Євгена Ящеріцина винними у зловживанні впливом за частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України та призначив кожному покарання у вигляді штрафу розміром 34 тисячі гривень.

Слідство встановило, що за згоду «посприяти» в успішній здачі практичного іспиту на керування автомобілем фігуранти вимагали від громадянки 15 тисяч гривень, частину з яких Ящеріцин отримав на банківську картку, а решту в сумі 13 тисяч гривень Батріну передали безпосередньо після іспиту.

Під час судового засідання обвинувачені повністю визнали свою провину, суд урахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей, факт перерахунку Ящеріциним 70 тисяч гривень на підтримку військової частини та наявність у Батріна інвалідності III групи.

Джерело: Absolution Leaks.

У Хмельницькому чоловік отримав 18 тисяч гривень за обіцянку допомогти скласти практичний іспит на права у сервісному центрі МВС. Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців, але вирок не містить доказів, що працівники ТСЦ справді були залучені до схеми.

Керівник сервісного центру МВС на Полтавщині міг приховати мільйонні статки від НАЗК.

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