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У суботу, 21 листопада, у Дніпрі та чотирьох районах Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через це споживачам не варто орієнтуватися на звичні графіки погодинних обмежень.

Екстрені знеструмлення застосовують у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Кам’янському районах області. Через обмеження місцеві споживачі можуть тимчасово залишатися без електропостачання.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень звичайні графіки погодинних знеструмлень не діють. Відповідно, фактичний час відновлення електропостачання може відрізнятися від раніше оприлюдненого розкладу.

Про подальші зміни в ситуації з електропостачанням енергетики обіцяють повідомляти додатково.

Про це повідомляє ДТЕК.

У суботу, 21 листопада, у частині областей України знову вимикатимуть електроенергію. Обмеження діятимуть протягом усієї доби: для промисловості запровадять графіки обмеження потужності, а для населення та інших споживачів — погодинні відключення.

Обмеження електропостачання запровадять протягом усієї доби через наслідки російських атак на енергосистему.

Упродовж доби окупанти билипо об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

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