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У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

За інформацією енергетиків, у зазначених громадах раніше оприлюднені графіки погодинних обмежень тимчасово не діють. Водночас на решті території області продовжують застосовувати стабілізаційні відключення відповідно до доведених розкладів.

Жителів регіону закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та ощадливо споживати електроенергію в ті години, коли вона є за графіком.

Джерело: ДТЕК Дніпровські електромережі.

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

22 листопада через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях України. Без електрики частково залишилися споживачі Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Одеської та Харківської областей. Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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