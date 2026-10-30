У Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла

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У Дніпрі енергетикам вдалося частково відновити електропостачання після знеструмлення. Водночас без світла залишаються понад 200 тисяч абонентів. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

«Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів області, знеструмлених через атаки росіян. Без світла залишаються понад 200 тисяч абонентів», - написав він.

Відновлювальні роботи тривають.

Про це в Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Після чергової терористичної атаки на Дніпро російська пропаганда традиційно запустила хвилю фейків про те, що у трагедії нібито винна українська ППО. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України наголосили, що мета ворога є очевидною та незмінною — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільного населення.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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