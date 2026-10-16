У Дніпрі викрили підпільне виробництво цукерок з психотропами та рідин для вейпів із канабісом

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У Дніпрі правоохоронці викрили сімох підозрюваних у виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. За даними слідства, учасники групи додавали канабіноїди до шоколадних і желейних цукерок, а екстракт канабісу змішували з рідинами для електронних сигарет. Готову продукцію продавали через Telegram-канали, поштові відправлення та власних кур’єрів.

Діяльність групи припинили за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

За даними слідства, організатором схеми був 32-річний житель Дніпра. Для виготовлення продукції він орендував квартиру та обладнав її всім необхідним. Також чоловік налагодив постачання оптових партій наркотиків і психотропних речовин.

До так званого бізнесу він залучив свого товариша. Разом вони підшукували інших учасників групи.

В орендованому помешканні фігуранти виготовляли продукцію з наркотичними речовинами. Зокрема, змішували екстракт канабісу з рідинами для електронних сигарет, а також додавали канабіноїди до шоколадних і желейних цукерок.

Збут організували через Telegram-канали та поштові відправлення. Крім того, готову продукцію покупцям доставляли власні кур’єри групи.

Правоохоронці провели 12 обшуків, під час яких вилучили значну кількість продукції з наркотичними речовинами, обладнання та гроші.

Серед вилученого:

понад 3 тисячі цукерок із наркотичними речовинами;

понад 4 тисячі ємностей із рідиною , що містить наркотичні засоби;

обладнання для виготовлення та фасування продукції;

електронні ваги;

мобільні телефони й комп’ютерну техніку;

банківські та SIM-картки;

чорнові записи;

грошові кошти в різних валютах на загальну суму майже 1,8 мільйона гривень.

Сімом учасникам групи повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів і психотропних речовин за обставин, передбачених цією статтею.

Чотирьох підозрюваних — організатора, співорганізатора та двох кур’єрів — затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Раніше у Києві правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та збуті канабісу. За попередніми даними слідства, незаконна діяльність приносила йому близько 100 тисяч гривень прибутку щомісяця. Наркоділка викрили в межах всеукраїнської спецоперації «Джентельмени».

У селищі Великий Березний на Закарпатті чоловіка та його співмешканку підозрюють у систематичному збуті канабісу місцевим жителям. За даними слідства, наркотики продавали безпосередньо у власному помешканні. Лише протягом серпня та вересня правоохоронці задокументували продаж понад 20 партій наркотичної речовини.

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