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Поліція викрила в Дніпрі групу з 14 осіб, серед яких восьмеро громадян Польщі.

Вони телефонували іноземцям під виглядом фінансових консультантів і переконували вкладати гроші в криптовалюту, акції та цінні папери через фальшиві інвестиційні платформи. Для спілкування з польськими клієнтами залучили громадян Польщі, які вільно володіли мовою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 18 ноутбуків, 12 мобільних телефонів та інші докази. Техніку й документи направили на експертизу.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Також з’ясувалося, що двоє іноземців перебували в Україні незаконно — на них склали адміністративні протоколи.

Джерело: Національна поліція України.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку на тлі звинувачень, пов’язаних із незаконними кол-центрами.

Ситуація з поширенням шахрайських колцентрів в Україні виглядає як спрямована російська диверсія, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

У Луцьку правоохоронці ліквідували шахрайський колцентр, який щомісяця приносив близько 500 тисяч доларів доходу. Наразі тривають слідчі дії.

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