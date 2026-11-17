У Дніпрі викрили шахрайський колцентр, який ошукував іноземців
Поліція викрила в Дніпрі групу з 14 осіб, серед яких восьмеро громадян Польщі.
Вони телефонували іноземцям під виглядом фінансових консультантів і переконували вкладати гроші в криптовалюту, акції та цінні папери через фальшиві інвестиційні платформи. Для спілкування з польськими клієнтами залучили громадян Польщі, які вільно володіли мовою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 18 ноутбуків, 12 мобільних телефонів та інші докази. Техніку й документи направили на експертизу.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Також з’ясувалося, що двоє іноземців перебували в Україні незаконно — на них склали адміністративні протоколи.
Джерело: Національна поліція України.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку на тлі звинувачень, пов’язаних із незаконними кол-центрами.
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