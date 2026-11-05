У Дніпрі застосували екстрені відключення електроенергії

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У Дніпрі 5 листопада увечері запроваджено екстрені відключення світла за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго».

У компанії ДТЕК повідомили, що під час застосування екстрених відключень планові графіки обмеження електропостачання не діють.

Джерело: ДТЕК.

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням.

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