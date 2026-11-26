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Генератор допускається ставити на відстані одного метра від будівлі лише біля суцільної несучої стіни без тріщин, отворів чи вікон, а «золоте правило» у разі невідомої потужності приладу передбачає відстань шість метрів для виведення продуктів згоряння у повітря.

Про це повідомив заступник начальника управління комунікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу. За його словами, малі генератори можна розміщувати на відстані до чотирьох метрів від отворів у будівлі, а потужніші — до 12 метрів від вхідних груп дверей або вікон, тоді як експлуатувати їх дозволено лише надворі, заправляти виключно на холодну, зберігати пальне не ближче ніж за 10 метрів та тримати поблизу дітей і тварин на безпечній відстані.

Олександр Хорунжий також наголосив на забороні використовувати плити та духовки для обігріву приміщень, застосовувати туристичні пальники лише для розігріву їжі, зберігати балони окремо та не переносити їх із холоду в тепло, а також радив перевіряти герметичність газових з’єднань мильним розчином. Крім того, представник ДСНС закликав стежити за тягою й очищенням димоходів печей і камінів, не експлуатувати їх за наявності тріщин, підкладати металевий лист під піч і забезпечувати постійну роботу вентиляції в приміщеннях із газовими котлами, плитами, духовками та пальниками.

Джерело: Укрінформ.

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