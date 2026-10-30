У ДСНС пояснили, як бізнесу організувати укриття для працівників

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Підприємства, які не мають власного укриття, повинні офіційно узгодити використання найближчої захисної споруди з її балансоутримувачем. У ДСНС наголошують, що самостійно обирати укриття та вважати його автоматично доступним для персоналу не можна.

Про це директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький повідомив під час брифінгу в Укрінформі.

«Складова, яка дуже цікавить суб’єктів господарювання і представників бізнесу, — чи можна просто знайти, наприклад, на відкритих ресурсах укриття і сказати, що тут невелика відстань і що вони будуть укривати там свій персонал і своїх відвідувачів? Такий підхід створює певні ризики, оскільки кожне укриття має певну місткість, яка розраховується», — зазначив Вітовецький.

Він нагадав, що для різних видів укриттів і категорій населення встановлені відповідні нормативи.

«Наприклад, якщо ми говоримо про протирадіаційне укриття, в якому є триярусні ліжка, то розрахунок на одну особу береться 0,4 м². Якщо ми говоримо про заклад дошкільної освіти, це 3 м² на одну особу. І є відповідна градація залежно від того, з чим ми маємо справу. Ці показники внормовані, і від цього залежить місткість укриття», — пояснив представник ДСНС.

Вітовецький зауважив, що самостійне закріплення підприємств за укриттями без урахування їхньої місткості може призвести до перевищення кількості людей над передбаченою кількістю місць.

«Це буде достатньо серйозна ситуація, оскільки люди банально не влізуть у це укриття. Тому такий підхід потребує формалізації. Це не обов’язково має бути встановлений договір чи якась уніфікована форма угоди. Тут можливо формалізувати відносини навіть листуванням», — сказав він.

Представник ДСНС пояснив, що підприємство може звернутися до балансоутримувача укриття, щоб дізнатися про його місткість і можливість розміщення персоналу та відвідувачів. Також потрібно повідомити, скільки саме людей потребуватимуть захисту.

За згодою балансоутримувача таке укриття зможуть використовувати працівники та відвідувачі підприємства.

Вітовецький також нагадав, що відповідно до законодавства наявність власного укриття дає змогу підприємству працювати під час жовтого рівня небезпеки.

«Якщо у суб’єкта господарювання немає власного укриття, то для цього вже внормовано чинним законодавством максимально можливі відстані до захисної споруди. В умовах багатоповерхової забудови — чотири і більше поверхи — це 300 м від будівлі. Якщо ми говоримо про нижчу забудову, то це 500 м. Це так звані радіуси доступності», — повідомив він.

Якщо в межах цих радіусів є сховище, протирадіаційне або найпростіше укриття, підприємство вважається забезпеченим захисною спорудою.

Як повідомлялося, у жовтні 2026 року уряд ухвалив постанову, згідно з якою укриття в закладах дошкільної освіти використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу. Тобто сторонні люди не можуть ховатися в дитячих садочках.

В інших закладах освіти укриттями можна користуватися в позанавчальний час. Під час освітнього процесу це також дозволено, однак керівник закладу має забезпечити розмежування дітей та інших людей, які приходять з вулиці.

Крім того, постанова передбачає можливість встановлення первинних мобільних укриттів заглибленим або напівзаглибленим способом за спрощеною процедурою, зокрема з меншими вимогами до отримання дозвільних документів.

Джерело: Укрінформ

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