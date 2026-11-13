У ДТЕК повідомили про пошкодження 10 енергооб’єктів на Київщині за тиждень

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Про це повідомляє компанія на своїх інформаційних ресурсах.



«Наші енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад. Але пошкоджені не лише місцеві мережі. росія атакує і високовольтні мережі «Укренерго», якими електроенергія надходить до області. Через це «Укренерго» доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення», — сказано у повідомленні.



Також у ДТЕК повідомили, що коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня.

Нагадаємо, що енергетикам доводиться переривати роботу та ховатися в укриттях під час повітряних тривог.

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети.

Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.



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