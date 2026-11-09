У Дубні чоловік хотів обміняти водійське посвідчення, але документ виявився чужим

До сервісного центру МВС у Дубні звернувся чоловік, який хотів обміняти дворічне посвідчення водія, видане вперше, на постійне. Однак під час перевірки з’ясувалося, що документ зареєстрований на іншу людину. Чоловік розповів, що придбав посвідчення через інтернет за 15 тисяч гривень, а замість обміну документів у центрі йому довелося спілкуватися з поліцією.

Інцидент стався у сервісному центрі МВС у Дубні. Чоловік прийшов туди, щоб обміняти дворічне посвідчення водія, яке отримав уперше, на документ із постійним терміном дії. Під час перевірки працівники центру звірили інформацію з державними реєстрами. Виявилося, що посвідчення, яке приніс відвідувач, належить іншій особі. Через це оформити обмін не вдалося, а на місце викликали поліцію.

Чоловік пояснив, що знайшов в інтернеті оголошення про швидке оформлення водійських документів. Він перейшов за посиланням і замовив посвідчення за 15 тисяч гривень. Тобто замість проходження офіційної процедури навчання та складання іспитів він скористався пропозицією з мережі. У сервісних центрах МВС наголошують, що посвідчення водія — це не просто пластикова картка. Документ підтверджує особу водія та надає йому право керувати транспортним засобом. Тому його отримання має відбуватися лише за встановленими правилами.

Законний шлях до отримання водійських прав передбачає офіційне навчання та складання іспитів у сервісному центрі МВС. Пропозиції оформити документ швидко, без навчання чи перевірки знань, можуть виявитися шахрайськими або призвести до отримання недійсного посвідчення.

У відомстві закликають не купувати водійські документи через оголошення в інтернеті та не шукати способів обійти офіційну процедуру. Детальніше про порядок отримання водійських прав можна дізнатися на сайті Головного сервісного центру МВС.

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