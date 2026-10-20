У Дубні після удару РФ зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі

Після російської атаки на торговельний центр у Дубні Рівненської області в повітрі виявили підвищений вміст сірчистого ангідриду та діоксиду азоту. Обидві речовини утворюються під час горіння, а їхні концентрації перевищили допустимі норми. Місцева влада закликала жителів Дубна та навколишніх населених пунктів обмежити перебування надворі й зачинити вікна.

У Дубні на Рівненщині після російської атаки перевірили якість атмосферного повітря. Лабораторні дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій двох речовин — сірчистого ангідриду та діоксиду азоту. «За результатами досліджень в Дубні виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду та азоту діоксиду, які є продуктами горіння», — йдеться в повідомленні.

Ці речовини можуть потрапляти в повітря під час пожеж. Їхня підвищена концентрація може подразнювати очі та дихальні шляхи, а також погіршувати самопочуття, особливо в людей із захворюваннями органів дихання. Водночас результати радіологічних вимірювань не виявили перевищення природного фонового рівня. Тобто за цим показником відхилень не зафіксували.

Як уберегтися від забрудненого повітря

Через виявлене забруднення влада рекомендує жителям Дубна та прилеглих населених пунктів дотримуватися кількох простих правил.

Обмежте час надворі. За можливості не залишайтеся довго на відкритому повітрі та уникайте інтенсивних фізичних навантажень на вулиці.

Зачиніть вікна й двері. Якщо є така можливість, вимкніть вентиляцію та кондиціонери, які забирають повітря з вулиці.

Не провітрюйте приміщення, поки повітря надворі забруднене. Відкривайте вікна, коли його якість покращиться.

Після повернення додому вмийтеся. Вимийте руки й обличчя, а за потреби змініть одяг.

Стежте за самопочуттям. Якщо з’явилися кашель, подразнення очей або утруднене дихання, перейдіть у приміщення з чистішим повітрям.

Якщо виникла виражена задишка, біль у грудях, сплутаність свідомості або різко погіршилося самопочуття, потрібно телефонувати 103 або 112. Жителям радять стежити за подальшими повідомленнями місцевої влади щодо стану повітря та дотримуватися рекомендацій, доки ситуація не покращиться. Про результати повідомила Дубенська районна державна адміністрація.

Станом на ранок 20 жовтня у столиці зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Стежити за показниками в різних районах Києва в реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та AQICN.

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