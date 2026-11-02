У Дубні продали асфальтобетонний завод за 15,23 млн грн

У Дубні на Рівненщині продали асфальтобетонний завод державного підприємства «Рівненський облавтодор». За майновий комплекс заплатили 15,23 млн грн, а участь в аукціоні взяла лише одна компанія. До складу лота увійшли виробничі будівлі, обладнання для виготовлення асфальту та власна залізнична колія завдовжки майже 583 метри.

Державне підприємство «Рівненський облавтодор» продало асфальтобетонний завод у Дубні на аукціоні в системі Prozorro.Продажі. Інформація про торги оприлюднена на офіційному майданчику.

Переможцем стало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю «Гюалос». Інших учасників на аукціоні не було. Компанія запропонувала за майновий комплекс 15,23 млн грн — лише на 5 759 грн більше за стартову ціну.

Що увійшло до складу заводу

Покупець отримав не лише виробничі приміщення, а й обладнання та інфраструктуру, необхідні для роботи асфальтобетонного заводу. До складу майнового комплексу увійшли:

виробничі будівлі, ангари та складські приміщення;

вагова, насосна та газорозподільчий пункт;

асфальтозмішувальні установки;

резервуари для зберігання нафтопродуктів;

лінія для розливу бітуму;

технологічні майданчики для виготовлення асфальтобетону;

власна залізнична колія завдовжки майже 583 метри.

Отже, йдеться про цілий виробничий комплекс із обладнанням і транспортною інфраструктурою. Власна колія може бути важливою для перевезення матеріалів, які використовують у виробництві.

Хто став новим власником

Компанія «Гюалос», яка придбала завод, належить Андрію, Олександру та Людмилі Кірічукам. Основний напрям її роботи — гуртова торгівля будівельними матеріалами. За даними, наведеними в матеріалі про продаж, виторг підприємства за минулий рік становив майже 2,6 млрд грн.

Таким чином, завод перейшов у власність компанії, яка працює на ринку будівельних матеріалів. Водночас сам факт купівлі не означає, що підприємство вже відновило виробництво або продовжить працювати в попередньому форматі. Інформації про подальші плани нового власника в оприлюднених даних про аукціон немає.

Чому «Рівненський облавтодор» продає майно

Продаж заводу відбувся в межах процедури санації «Рівненського облавтодору». Це процедура, яка має допомогти підприємству відновити платоспроможність, впоратися з фінансовими проблемами та розрахуватися з кредиторами.

Однією з проблем державного підприємства є борги із зарплати. На початку судової процедури вони становили майже 19,5 млн грн. Частину цієї заборгованості вже погасили. Однак зобов’язання перед працівниками залишаються: за наведеними даними, 75 людям ще потрібно виплатити понад 1 млн грн.

Саме тому підприємство продовжує продавати частину своїх активів. Кошти від реалізації майна мають допомогти розрахуватися з боргами та виконати фінансові зобов’язання. Продаж асфальтобетонного заводу в Дубні став одним із кроків у цьому процесі. Майновий комплекс із виробничими приміщеннями, обладнанням і залізничною колією придбала компанія «Гюалос» за 15,23 млн грн. Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі.

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