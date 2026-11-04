У двох військових інститутах України призначили нових керівників
Міністр оборони України 3 листопада підписав накази про зміну начальників двох вищих військових навчальних закладів.
Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» очолив полковник Євген Камалов, а начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова став полковник Максим Лановий.
У Сухопутних військах зазначили, що пріоритетом залишається підготовка майбутніх офіцерів та забезпечення курсантів належними умовами для навчання відповідно до вимог сучасної війни.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.
Кабінет міністрів України призначив Тиміша Мартиненка-Кушлянського заступником голови Українського інституту національної пам’яті. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 28 жовтня.