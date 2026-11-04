У двох військових інститутах України призначили нових керівників

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Міністр оборони України 3 листопада підписав накази про зміну начальників двох вищих військових навчальних закладів.

Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» очолив полковник Євген Камалов, а начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова став полковник Максим Лановий.

У Сухопутних військах зазначили, що пріоритетом залишається підготовка майбутніх офіцерів та забезпечення курсантів належними умовами для навчання відповідно до вимог сучасної війни.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.

Кабінет міністрів України призначив Тиміша Мартиненка-Кушлянського заступником голови Українського інституту національної пам’яті. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 28 жовтня.

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