У фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч

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Підозрюваний у справі «Карфаген» перший заступник начальника Департаменту спецрозслідувань Нацполіції Володимир Ценов разом із родиною користується будинком із басейном і спортзалом у селі Гатне під Києвом.

Восени 2022 року нерухомість придбав його батько Микола Ценов за 7,32 мільйона гривень, або близько 200 тис. доларів, однак архітектор Олег Гречух оцінює реальну ринкову вартість маєтку щонайменше вдвічі вище за суму угоди. З урахуванням зведеної пізніше технічної споруди та укриття вартість усього комплексу може становити 750–800 тисяч доларів.

Володимир Ценов пояснив фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, підприємницькою діяльністю та продажем нерухомості.

«У різні періоди мої батьки здійснювали продаж об'єктів нерухомого майна, що належали їм, і ці операції додатково формували сімейний бюджет. Сукупність цих джерел доходу давала змогу вільно фінансувати придбання об'єктів, згаданих у Вашому запиті», — зазначив він у відповіді журналістам.

Водночас журналісти з'ясували, що за останні десять років батьки посадовця не продавали майно за реєстрами, а батько відкрив ФОП вже після купівлі нерухомості.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

5 листопада до суду доставили першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів.

Вищий антикорупційний суд 5 листопада розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. Йому інкримінують прикриття шахрайських колцентрів.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 діб з альтернативою застави у 15 млн грн Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Він фігурує у справі «Карфаген» про «кришування» незаконних колцентрів.

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова внесли заставу в розмірі 15 млн гривень. Із цієї суми 13 млн гривень сплатив його батько, ще 2 млн гривень внесла інша фізична особа.

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