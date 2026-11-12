У Франківську п’яний чоловік п’ять разів вистрелив із балкона

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Інцидент стався вранці 12 листопада на вулиці Залізничній в Івано-Франківську. Близько 10:53 поліція отримала повідомлення про стрілянину та направила на місце слідчо-оперативну групу і спецпідрозділ ТОР.

За даними правоохоронців, 27-річний місцевий мешканець перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив п’ять пострілів у повітря зі стартового пістолета з балкона своєї квартири.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Поліція розглядає можливість відкриття кримінального провадження за статтею про хуліганство.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував дівчині фізичною розправою, а після зауважень перехожих вистрілив у повітря з пістолета. Прилад «Драгер» зафіксував у чоловіка 1,14 проміле алкоголю.

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