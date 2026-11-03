У Генштабі ЗСУ відреагували на події у Петропавлівській Борщагівці

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У Генеральному штабі Збройних сил України після подій 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області наголосили, що процес долучення до війська та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини мають здійснюватися відповідно до закону та з повагою до людської гідності.

Обставини інциденту наразі встановлюють уповноважені державні органи: Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, а Національна гвардія та МВС призначили службові розслідування. До з’ясування залучилися також Служба безпеки України та Офіс військового омбудсмана.

У відомстві підкреслили, що підтримують об’єктивне розслідування і наголосили: право вимагати дотримання закону не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям чи перешкоджання їхній діяльності. У Генштабі нагадали, що військова служба передбачає дисципліну та відповідальність, водночас ухилення від виконання обов'язку та СЗЧ тягнуть за собою передбачену законом відповідальність.

Окремо у військовому керівництві застерегли від поширення інформації про місця перебування військових, що може тягнути кримінальну відповідальність за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, та закликали не дозволяти ворогу використовувати внутрішні конфлікти для дискредитації Сил оборони.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України (за даними Укрінформ).

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

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Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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