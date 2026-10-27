У Глевасі підлітка вдарило струмом після того, як він заліз на потяг

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У Глевасі на Київщині підліток заліз на потяг і дістав удар струмом. Хлопець отримав сильні опіки, після чого його госпіталізували. На місце події приїхала карета швидкої допомоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на вокзалі.

У Запоріжжі 17-річний підліток загинув від удару струмом на поїзді.

У Кременчуці двох підлітків уразило струмом на даху вантажного вагона.

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