У Глевасі підлітка вдарило струмом після того, як він заліз на потяг
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У Глевасі на Київщині підліток заліз на потяг і дістав удар струмом. Хлопець отримав сильні опіки, після чого його госпіталізували. На місце події приїхала карета швидкої допомоги.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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