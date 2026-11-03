У Карпатах 3 листопада очікується мокрий сніг, а схід України накриє туман

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У вівторок, 3 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Невеликі дощі прогнозують на Одещині та в Криму, у Карпатах можливий мокрий сніг, а на сході – туман.

Третій день листопада в Україні видається похмурим і прохолодним, проте без значних опадів. Лише на Одещині та в Криму можливий невеликий дощ. У Карпатах вночі без опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. У північно-східній частині вночі та вранці туман. Вітер північний, у південній частині північно-східний, 3–8 м/с.

Температура вночі 2–8°, вдень 5–11°; на південному сході країни вночі 4–9°, вдень 10–15°. У Карпатах і вночі, і вдень близько 0°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): вночі та вранці 3 листопада у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях очікується туман із видимістю 200–500 м, що може ускладнити рух транспорту.

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

У вівторок, 3 листопада, у Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 6–11°; у Києві вночі 6–8°, вдень 8–10°.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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