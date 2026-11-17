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Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

За інформацією рятувальників, станом на 8:00 вівторка, 17 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно та туманно.

Через високу вологість на поверхнях утворилося обледеніння. Також на високогір’ї випала невелика кількість снігу.

Інші показники погоди:

температура повітря – -5°C;

вітер – західний, 22 м/с;

видимість – погіршена через туман;

стан поверхонь – обледеніння.

Такі погодні умови ускладнюють перебування на високогір’ї та можуть становити небезпеку для туристів.

Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван в Івано-Франківській області вирував сильний шторм. Через небезпечні погодні умови гірські рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від походів у високогір’я.

У вівторок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Після нічних опадів на Правобережжі вдень дощі очікуються по всій країні, а в окремих регіонах можливі мороз і поривчастий вітер.

Наприкінці листопада Європу, зокрема сусідню з Україною Польщу, може накрити потужна хвиля похолодання. За прогнозами, у деяких регіонах температура повітря опуститься до -19 градусів, а морози місцями триматимуться цілодобово.

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