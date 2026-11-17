У Карпатах на горі Піп Іван зафіксували мороз, штормовий вітер і обледеніння
Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.
За інформацією рятувальників, станом на 8:00 вівторка, 17 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно та туманно.
Через високу вологість на поверхнях утворилося обледеніння. Також на високогір’ї випала невелика кількість снігу.
Інші показники погоди:
- температура повітря – -5°C;
- вітер – західний, 22 м/с;
- видимість – погіршена через туман;
- стан поверхонь – обледеніння.
Такі погодні умови ускладнюють перебування на високогір’ї та можуть становити небезпеку для туристів.
Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.
Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван в Івано-Франківській області вирував сильний шторм. Через небезпечні погодні умови гірські рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від походів у високогір’я.
У вівторок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Після нічних опадів на Правобережжі вдень дощі очікуються по всій країні, а в окремих регіонах можливі мороз і поривчастий вітер.
Наприкінці листопада Європу, зокрема сусідню з Україною Польщу, може накрити потужна хвиля похолодання. За прогнозами, у деяких регіонах температура повітря опуститься до -19 градусів, а морози місцями триматимуться цілодобово.