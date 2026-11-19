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У високогір'ї Карпат 19 листопада різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван Чорногірський пориви західного вітру сягають 28 м/с, видимість обмежує густий туман, а температура повітря опустилася до -3 °C. Через високу вологість також відбувається обледеніння.

За інформацією рятувальників, станом на 08:00 19 листопада на вершині зафіксували штормову погоду. Там хмарно, спостерігається туман, а західний вітер дме зі швидкістю 28 метрів за секунду.

Температура повітря становить 3 градуси морозу.

Окрему небезпеку становить обледеніння. Через поєднання мінусової температури та високої вологості на високогір'ї утворюється крига.

Рятувальники попереджають про суттєве ускладнення погодних умов на горі Піп Іван Чорногірський. На вершині оголошено штормове попередження.

Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.

Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

17 листопада на горі Піп Іван зафіксували мороз до -5°C, західний вітер зі швидкістю 22 м/с, густий туман та обледеніння.

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