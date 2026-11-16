У Карпатах рятувальники третій день не можуть знайти туриста з Дніпра

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Рятувальники в Івано-Франківській області станом на 16 листопада продовжують пошуково-оперативні роботи з розшуку 32-річного жителя Дніпра, який втратив орієнтир і заблукав під час сходження на високогірне озеро Несамовите в Надвірнянському районі.

Мати зниклого повідомила про відсутність зв'язку з сином ще в суботу, 14 листопада, уточнивши, що зв'язок із ним зник напередодні близько 18:00 на висоті 1750 метрів.

За даними Головного управління ДСНС в області, до пошуків залучені фахівці гірського пошуково-рятувального відділення з Ворохти та мобільно-оперативна група, які за допомогою безпілотників та піших обходів уже обстежили 25 гектарів лісу й понад 26 кілометрів гірських стежок і доріг, однак операцію суттєво ускладнюють складні погодні умови — сильний вітер, зниження температури до 4 градусів морозу та обледеніння схилів.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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