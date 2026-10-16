У Карпатах рятувальники знайшли туристів, які заблукали через негоду

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У Карпатах через різке погіршення погодних умов четверо туристів опинилися у складній ситуації та потребували допомоги гірських рятувальників. Одній з учасниць групи, 2004 року народження, стало зле через знесилення.

16 жовтня о 02:00 гірські рятувальники отримали повідомлення про групу з чотирьох туристів, які перебували між горами Брескул та Пожижевська. Через погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць група вже не могла безпечно продовжувати маршрут і потребувала допомоги.

«Через погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць, 2004 року народження, група потребувала допомоги», — повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.

Попри відсутність зв’язку з туристами, рятувальникам вдалося встановити їхнє місцеперебування. Гірські рятувальники з Ворохти вирушили на допомогу та дісталися до групи.

Усіх чотирьох туристів супроводили до навчально-спортивної бази «Заросляк».

Рятувальники закликають туристів враховувати осінні погодні умови під час планування походів у гори. У цей період сніг, низька температура повітря, сильний вітер та обмежена видимість можуть суттєво ускладнювати пересування.

Такі умови підвищують ризик переохолодження, виснаження та втрати орієнтування, особливо на високогірних маршрутах.

За інформацією Гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:45 на горі Піп Іван було хмарно, а видимість залишалася обмеженою. Вітер дув із півночі зі швидкістю 12 метрів за секунду, температура повітря становила -5°C.

Рятувальники наголошують: перед виходом у гори необхідно перевіряти прогноз погоди, оцінювати складність маршруту та власні фізичні можливості, мати відповідний одяг і спорядження. За несприятливих погодних умов від походу краще відмовитися або перенести його на безпечніший час.

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

У високогір’ї Карпат, попри осінню пору, вже встановилися зимові погодні умови.

На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 13 жовтня зафіксовано зимові погодні умови зі сніговим покривом та мінусовою температурою. Погода у високогір'ї стрімко погіршилася, спостерігається щільна хмарність і суттєве обмеження видимості.

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