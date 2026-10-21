У кав’ярнях Києва та Запоріжжя викрили продаж наркотиків під виглядом смаколиків

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Правоохоронці оголосили підозри п’ятьом учасникам групи, які, за версією слідства, організували продаж наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу кав’ярень у Києві та Запоріжжі. Заборонені речовини маскували під напої та солодощі.

Як встановило слідство, "з грудня 2025 року група продавала заборонені речовини у кав’ярнях. Під виглядом звичайних напоїв і солодощів відвідувачам пропонували чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом, психотропними речовинами, а також електронні сигарети із забороненим вмістом".

За інформацією ОГП, продукцію постачали з-за кордону, а між закладами розподіляли поштовими відправленнями.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з вмістом психотропної речовини, гроші, пакувальні матеріали та інші речові докази.

Підозрюваному в організації схеми інкримінують контрабанду наркотиків та організацію їх незаконного збуту (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Іншим чотирьом - незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Чотирьом підозрюваним суд обрав тримання під вартою без права внесення застави, ще одній підозрюваній - нічний домашній арешт.

За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.



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