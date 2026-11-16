У Харкові через обстріли запровадили графіки аварійних відключень світла

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Унаслідок ворожих обстрілів енергосистеми України АТ «Харківобленерго» запровадило у Харкові спеціальні графіки аварійних відключень електропостачання.

«Звертаємось до містян з проханням не займати телефон диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб», — зазначили в Харківській міській раді, додавши, що енергетики та профільні служби вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення подачі світла.

Джерело: Харківська міська рада.

Російські війська атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики. В обох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Енергетики готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні застосували графіки відключення електроенергії. Обмеження діють у більшості регіонів країни. Водночас в окремих районах Київської області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині запроваджено аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють.

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