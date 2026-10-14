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У Харкові літня жінка дістала переломи руки та стегна під час інциденту за участю працівника Слобідського районного ТЦК. За словами родичів потерпілої, після події керівник центру комплектування пропонував їм гроші.

Потерпіла перебуває у важкому стані в реанімації. Їй уже прооперували руку, а приблизно через 10 днів планують провести операцію на стегні.

За даними родини, поліція встановила підозрюваного — 29-річного працівника ТЦК. Йому повідомили про підозру та відсторонили від роботи.

Родичі стверджують, що після інциденту представники ТЦК пропонували гроші, однак сім’я наполягає на покаранні винного. Також вони заявили, що працівники центру залишили жінку на місці після падіння.

Сім’я звернулася до омбудсмена Дмитра Лубінця та має намір домагатися перекваліфікації справи й звернутися до Державного бюро розслідувань.

Джерело: Українські Новини

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