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17 листопада поліція повідомила про перевірку інформації щодо ймовірного викрадення іграшок, які люди залишали біля меморіалу дітям, загиблим унаслідок російської агресії.

Правоохоронці виявили повідомлення про зникнення іграшок під час моніторингу соцмереж.

Наразі встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про інцидент, повідомити правоохоронцям.

Джерело: поліція Харківської області.

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