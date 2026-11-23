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У Харкові 52-річного юриста обвинувачують у вимаганні грошей за вплив на посадовців міграційної служби для оформлення іноземцю посвідки на тимчасове проживання та уникнення депортації.

За даними слідства, чоловік обіцяв допомогти громадянину Азербайджану легалізувати перебування в Україні. Спочатку вимагав $500, а згодом — ще $3000 за працевлаштування та посвідку на два роки. Також пропонував альтернативний варіант за $2000 за документ на один рік через волонтерську організацію.

16 вересня юрист отримав $500 завдатку, після чого його затримали правоохоронці. Обвинувальний акт за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців уже скерували до суду.

Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас він вважається невинуватим, доки його вину не доведуть у суді.

Джерело: Харківська обласна прокуратура.

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